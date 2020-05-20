Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Количество зараженных в Саратовской области составило 2 072 человека
География распространения коронавируса в Саратовской области
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Федеральный штаб подтвердил сегодняшние данные оперативного о 92 новых случаях коронавируса в Саратовской области.
Количество зараженных в регионе — 2 072 человека.
За последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 135 летальных исходов. Выздоровели 9 262 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU