Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

20 Май 2020 2020-05-20T12:13:49+03:00

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Федеральный штаб подтвердил сегодняшние данные оперативного о 92 новых случаях коронавируса в Саратовской области.

Количество зараженных в регионе — 2 072 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 135 летальных исходов. Выздоровели 9 262 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU