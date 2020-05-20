2020-05-20T10:30:28+03:00
Общество

КВС продлевает сроки проведения опроса до 31 мая

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На главной странице официального сайта ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» действует опрос, в ходе которого компания планирует определить наиболее значимые проблемы, требующие особого внимания на данном этапе. Любой желающий может выбрать из 9 пунктов 3, по его мнению, наиболее важные. После подведения итогов руководство предприятия будет планировать свою деятельность на краткосрочную перспективу.

Среди предложенных вариантов на выбор обозначены следующие:

- Перебои с подачей чистой питьевой воды;

- Засоры канализации;

- Качество воды;

- Нарушение работ по благоустройству и длительные сроки проведения восстановительных работ;

- Открытые колодцы (воровство люков);

- Высокие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;

- Некорректность начисления в платежных документах;

- Неудобное расположение офисов обслуживания, пунктов приема и начисления платежей;

- Ненадлежащее обслуживание по телефонам контакт-центра.

ООО «КВС» подведет итоги опроса 1 июня 2020 года, проголосовать можно до 31 мая. Компания приглашает всех желающих принять участие в опросе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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