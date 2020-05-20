КВС продлевает сроки проведения опроса до 31 мая
На главной странице официального сайта ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» действует опрос, в ходе которого компания планирует определить наиболее значимые проблемы, требующие особого внимания на данном этапе. Любой желающий может выбрать из 9 пунктов 3, по его мнению, наиболее важные. После подведения итогов руководство предприятия будет планировать свою деятельность на краткосрочную перспективу.
Среди предложенных вариантов на выбор обозначены следующие:
- Перебои с подачей чистой питьевой воды;
- Засоры канализации;
- Качество воды;
- Нарушение работ по благоустройству и длительные сроки проведения восстановительных работ;
- Открытые колодцы (воровство люков);
- Высокие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;
- Некорректность начисления в платежных документах;
- Неудобное расположение офисов обслуживания, пунктов приема и начисления платежей;
- Ненадлежащее обслуживание по телефонам контакт-центра.
ООО «КВС» подведет итоги опроса 1 июня 2020 года, проголосовать можно до 31 мая. Компания приглашает всех желающих принять участие в опросе!
ИСТОЧНИК KP.RU