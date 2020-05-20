2020-05-20T10:07:38+03:00
Общество

В Солнечном бульвар Героев Отечества пошел волнами

Местные жители считают, что возможно дело в прорыве трубы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 мая, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Любовь Зинченко рассказала о необычном состоянии бульвара Героев Отечества.

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- Еще вчера такого не было, а сегодня сильно вспучилась дорожка, — написала она.

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В доказательство своих слов женщина опубликовала снимки с места событий, на которых отчетливо видно, как тротуар в Солнечном-2 идет «волнами».

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В комментариях под записью местные жители предположили, что виной этому мог послужить прорыв трубы и пошутили, что здесь скоро откроется «второй фонтан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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