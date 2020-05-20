В Саратове во время ремонта улицы рабочие обнаружили фрагменты старинной мостовой

20 Май 2020 2020-05-20T09:27:36+03:00

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В Саратове дорожники во время фрезеровки улицы Некрасова обнаружили несколько фрагментов старинной булыжной мостовой.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участки кладки просматриваются на пересечении этой улицы с Московской, а также Первомайской.

Напомним, ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU