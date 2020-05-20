В Саратове во время ремонта улицы рабочие обнаружили фрагменты старинной мостовой
Работы идут в рамках нацпроекта
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В Саратове дорожники во время фрезеровки улицы Некрасова обнаружили несколько фрагментов старинной булыжной мостовой.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участки кладки просматриваются на пересечении этой улицы с Московской, а также Первомайской.
Напомним, ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU