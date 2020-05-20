В Саратове 25 водителей перевозили детей без автокресла
С 16 по 19 мая в Саратове сотрудники ГИБДД провели рейд «Дети-пассажиры».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, выяснилось, что большинство водителей перевозят несовершеннолетних в креслах, однако не все следуют этому правилу.
Инспекторы выявили 25 нарушителей.
Саратовцев призывают соблюдать правила безопасности — детям в машине лучше находится в специальных креслах и удерживающих устройствах.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU