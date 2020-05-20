В Саратове 25 водителей перевозили детей без автокресла

20 Май 2020 2020-05-20T09:01:34+03:00

Прошел рейд по выявлению этого нарушения

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С 16 по 19 мая в Саратове сотрудники ГИБДД провели рейд «Дети-пассажиры».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, выяснилось, что большинство водителей перевозят несовершеннолетних в креслах, однако не все следуют этому правилу.

Инспекторы выявили 25 нарушителей.

Саратовцев призывают соблюдать правила безопасности — детям в машине лучше находится в специальных креслах и удерживающих устройствах.

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ИСТОЧНИК KP.RU