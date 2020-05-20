2020-05-20T08:56:24+03:00
Общество

Отключенным от воды жителям Саратова организован подвоз

Водоснабжения нет в Ленинском районе
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 20 мая, отключили водоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 не будет воды на Московском шоссе, 1, 3, 5, 7, 23а, 23Б, Керамической, 6, Моторной, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, в частных домах по улицам: Керамическая, 2 и 3-й Петровский проезды, 2-я Елшанская, проезд Яблочкова, Моторная.

Отключенным от воды абонентам будут подвозить ресурс на Моторную, 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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