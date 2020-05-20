Михаил Исаев подписал распоряжение о создании управления по сохранению деревьев
Вчера, 19 мая, глава Саратова Михаил Исаев подписал распоряжение о создании новой структуры, которая будет заниматься вопросами содержания и сохранения зеленых насаждений.
- Для начала будет создано управление, обеспечивающее решение вопросов, связанных с содержанием и сохранением зеленых насаждений и охраной окружающей среды. В дальнейшем именно в это структурное подразделение будет передана так называемая «зеленая комиссия» с измененным положением и должностным составом, — написал мэр в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Это решение было принято после встречи с экологами и общественниками. Они же смогут поучаствовать в создании новой структуры и разработке необходимой нормативно-правовой базы.
Напомним, ранее горожане неоднократно жаловались на массовую вырубку деревьев, которая проходит в одно время с ремонтом тротуаров в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU