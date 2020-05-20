В Саратове сохраняется холодная и дождливая погода

20 Май 2020 2020-05-19T22:47:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 20 мая ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют местами дождь.

Ветер будет дуть с запада с порывами до 15-18 метров в секунду.

Днем сохранится прохладная погода, всего +12... +17 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU