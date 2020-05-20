В Саратове сохраняется холодная и дождливая погода
Будут дуть порывистый ветер
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В Саратовской области 20 мая ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют местами дождь.
Ветер будет дуть с запада с порывами до 15-18 метров в секунду.
Днем сохранится прохладная погода, всего +12... +17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU