В Балакове подросток неделю обворовывал родную тетю

20 Май 2020 2020-05-19T22:32:26+03:00

Он переводил деньги с ее карты на счета друзей

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области в суд направлено дело о краже с банковской карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 17-летний юноша.

По версии следствия, 29 декабря он обнаружил, что его тетя забыла свой телефон дома. Юноша зашел в мобильный банк и с 29 декабря по 5 января перечислял на счета приятелей деньги в общей сумме 75 тыс. рублей. Позже он забрал наличность и потратил. При этом сумма ущерба, с учетом комиссии банка, составила 75 575 рублей.

Когда женщина вернулась и забрала телефон, она обнаружила пропажу денег. Парень не признался, поэтому потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители провели расследование и выявили преступную схему. Только после этого подозреваемый все рассказал и раскаялся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU