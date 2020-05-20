В Балакове подросток неделю обворовывал родную тетю
В Балакове Саратовской области в суд направлено дело о краже с банковской карты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 17-летний юноша.
По версии следствия, 29 декабря он обнаружил, что его тетя забыла свой телефон дома. Юноша зашел в мобильный банк и с 29 декабря по 5 января перечислял на счета приятелей деньги в общей сумме 75 тыс. рублей. Позже он забрал наличность и потратил. При этом сумма ущерба, с учетом комиссии банка, составила 75 575 рублей.
Когда женщина вернулась и забрала телефон, она обнаружила пропажу денег. Парень не признался, поэтому потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители провели расследование и выявили преступную схему. Только после этого подозреваемый все рассказал и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU