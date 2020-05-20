2020-05-19T22:18:55+03:00
Происшествия

Двое подростков доехали на угнанной «шестерке» из Балакова до Вольского района

Дело передано в суд
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области будут судить двух несовершеннолетних парней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в угоне автомобиля.

По версии следствия, около трех часов ночи 17 декабря юноши решили угнать припаркованный на улице 60 лет СССР автомобиль ВАЗ-20163. Машина оказалась не заперта, и юные злоумышленники сумели завести машину с помощью замка зажигания и аккумулятора и отправились кататься.

Автомобилем они управляли по-очереди и доехали до Вольского района. Там они бросили машину в двух километрах от села Широкий Буерак.

Впоследствии личности угонщиков были установлены, машину вернули хозяйке. Подростки признали вину и раскаялись. Уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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