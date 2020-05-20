Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 мая 2020 года: еще 109 человек
Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 20 мая 2020 года составило 1 980 человек
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В Саратовской области вчера, 19 мая, стало известно о еще 109 случаях коронавируса.
Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе на 20 мая 2020 года составило 1 980 человек.
От COVID-19 в области скончались 12 человек, а выздоровели — 518.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU