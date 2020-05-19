2020-05-19T20:58:29+03:00
Общество

В Саратовскую область при поддержке Вячеслава Володина пришли первые девять машин скорой помощи

Еще столько же придут в ближайшие дни [видео]
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Вячеслав Володин о новых машинах скорой помощи в Саратовской области.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, как обстоит дело с организацией работы службы скорой помощи в Саратовской области.

Видеообращение спикера ГД опубликовано в группе сторонников Володина в соцсети Instagram.

- Недавно встреча состоялась в Саратовской городской станции скорой помощи. Мы говорили о проблемах и в том числе говорили, как мы их будем решать. Первая проблема — нехватка водителей — решена. Сегодня вакансий нет. Во всяком случае, мне так доложили. Руководство станции скорой помощи сказало, что после решения о повышении оплаты труда до 30 тысяч рублей много водителей обратилось, и сегодня полностью укомплектован штат.

Вторая проблема, которую мы обсуждали, — нехватка автомобилей. За прошедшие несколько недель мы нашли средства. Это привлеченные источники. И вышли на закупку 24 автомобилей — на базе ГАЗели — класса «В». Все эти автомобили поступят в городскую станцию скорой помощи города Саратова, и потребность в автомобилях именно этой категории будет закрыта. Вы знаете, что в рамках федеральной помощи принято решение о выделении регионам Российской Федерации автомобилей класса «С». Это автомобили, имеющие больше оборудования. Они укомплектованы современной техникой, на них работает бригада с обязательным участием врача и оказывает помощь тяжелым больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями. И сейчас крайне важно, чтобы именно такие машины пришли в станции скорой помощи не только города Саратова, но и Саратовской области. Вот такая работа проведена.

Со своей стороны, обратился к заместителю Председателя Правительства Голиковой Татьяне Алексеевне — она оказала поддержку. Сегодня девять машин первых поступили. Эти автомобили на базе Ford Transit стоимостью свыше семи млн каждая. И в ближайшие дни они начнут работать. Пять из них будет в Саратове, два автомобиля — в Энгельсе, один автомобиль — в Балакове, и один автомобиль — в Балашове. До 22 мая поступит еще девять автомобилей. Из них четыре начнет работать в Саратове, в Энгельсе — один автомобиль, два — в Балакове, один — в Балашове и один — в Вольске. Мы практически всю потребность закроем и автомобилями этого класса, — отметил Вячеслав Володин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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