Роспотребнадзор назвал предприятия-нарушители санитарного режима в Саратовской области
Глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании координационного совета рассказала, что сегодня в ряде предприятий, которым разрешено работать, найдены нарушения.
Сред них она назвала, например, продовольственные магазины в Энгельсе, Петровское автотранспортное предприятие, отделения «Почты России» в Саратове и несколько парикмахерских.
По словам Ольги Кожановой, в отношении нарушителей санитарно-эпидемических предписаний составлены протоколы, которые направлены в суд.
Всего за все время проверок суды приняли по таким протоколам 104 решений. Из них восемь о приостановлении деятельности, пять — о штрафах и одно предупреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU