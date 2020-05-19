Роспотребнадзор назвал предприятия-нарушители санитарного режима в Саратовской области

19 Май 2020 2020-05-19T21:11:42+03:00

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Глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на заседании координационного совета рассказала, что сегодня в ряде предприятий, которым разрешено работать, найдены нарушения.

Сред них она назвала, например, продовольственные магазины в Энгельсе, Петровское автотранспортное предприятие, отделения «Почты России» в Саратове и несколько парикмахерских.

По словам Ольги Кожановой, в отношении нарушителей санитарно-эпидемических предписаний составлены протоколы, которые направлены в суд.

Всего за все время проверок суды приняли по таким протоколам 104 решений. Из них восемь о приостановлении деятельности, пять — о штрафах и одно предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU