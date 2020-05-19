2020-05-19T21:08:18+03:00
Общество

Радаев об ужесточении режима самоизоляции в Саратове: Мы будем маневрировать

Главам районов необходимо иметь собственный план выхода из режима ограничений
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Заседание координационного совета по коронавирусу 19 маяЗаседание координационного совета по коронавирусу 19 мая
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Губернатор Валерий Радаев 19 мая на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции отметил, что в течение последних пяти дней наблюдается ежедневный прирост заболевших — свыше 100 человек.

К Самойловскому и Краснокутскому районам, закрытым на карантин, добавился Новоузенский. Уже принято решение об отмене послаблений, касающихся прогулок и занятий спортом.

- Как я уже говорил на прошлом совещании, мы будем маневрировать в зависимости от обстановки, любой шаг должен предприниматься с повышенной осторожностью. Федеральный центр поддерживает подобную тактику. В свою очередь, каждому муниципалитету необходимо иметь свой план поэтапного выхода из режима ограничений с учетом всех установленных критериев, — обратился к главам районов Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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