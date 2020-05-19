2020-05-19T17:30:53+03:00
Общество

Преподаватель СГАУ: С новой структурой в Саратове ситуация с озеленением выправится

Также он рассказал, почему в городе много тополей и какие тенденции есть в России на зеленые насаждения
Ольга Симонова
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Дмитрий ЕсковДмитрий Есков
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Заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» СГАУ имени Н. И. Вавилова Дмитрий Есков рассказал, почему он поддерживает создание новой структуры, отвечающей за озеленение Саратова.

- В Саратове пока не такая пиковая ситуация с зелеными насаждениями, есть города, в которых дела обстоят гораздо хуже. Однако проблема нарастает, большинство деревьев неухоженные. Их посадили и забыли про них: крона должным образом не формируется, сухие ветви не обрезаются, нет организации приствольного круга, — заявил Есков.

В Саратове также много тополей. По словам ученого, эти деревья использовались в озеленении, потому что являются доступными, быстрорастущими и неприхотливыми растениями. К тому же тополя хорошо выносят засуху и городскую загазованность, очищают воздух от пыли.

Однако эти деревья высаживали 50–60 лет назад, они стареют, болеют. Есков считает, что их уже надо заменять.

Преподаватель также рассказал, что сейчас в России есть тенденция отдавать предпочтение зеленым насаждениям с повышенными декоративным свойствами, красиво цветущим.

Однако они мало живут, прихотливые, требуют ухода: полива, в некоторых случаях удобрения. Также их надо обрезать своевременно.

Еще одна тенденция — это крупномеры. Они сразу начинают очищать воздух, задерживать пыль и шум, выполняют эстетическую функцию.

- Думаю, что с возникновением в городе новой влиятельной и работоспособной структуры, отвечающей за состояние зеленых насаждений, ситуация с озеленением постепенно выправится. Безусловно, такая служба нужна. Поскольку необходимо вовремя проводить обследование деревьев, по-хорошему с использованием специальных приборов, — заявил завкафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» СГАУ.

Сейчас специалисты могут только провести визуальный осмотр дерева, а по словам Ескова, внутреннее состояние ствола очень важно при выявлении аварийных деревьев. Также он рассказал, что преподаватели обучают этим тонкостям студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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