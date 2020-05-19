Предложено включить саратовские предприятия в программу льготного кредитования

19 Май 2020 2020-05-19T16:27:22+03:00

Это позволит получить кредиты до трех млрд рублей

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В Саратовской области предложено расширить перечень системообразующих предприятий федерального уровня.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, это позволит включить их в список организаций, которые смогут войти в программу льготного кредитования, разработанную правительством РФ.

Соответствующее предложение направлено в Москву.

Эти меры поддержки позволят предприятиям, входящих в список системообразующих на федеральном уровне, получать кредиты на срок до 12 месяцев по ставке до 5%. Размер будет ограничен среднемесячной выручкой предприятия, но не более трех млрд рублей.

- Программа позволит предприятиям пополнить оборотный капитал, обеспечить спрос в экономике, загрузить смежников, а также сохранить рабочие места, — отметил министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

Помимо этого предложено распространить меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, в целом на промышленный комплекс.

Также Фондом развития промышленности Российской Федерации для специализированных предприятий запущена новая программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Она позволит предприятиям получить льготный заем на сырье, материалы и комплектующие. Ряд организаций региона уже выразил интерес к мере поддержке.

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ИСТОЧНИК KP.RU