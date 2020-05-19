2020-05-19T16:27:22+03:00
Экономика

Предложено включить саратовские предприятия в программу льготного кредитования

Это позволит получить кредиты до трех млрд рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области предложено расширить перечень системообразующих предприятий федерального уровня.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, это позволит включить их в список организаций, которые смогут войти в программу льготного кредитования, разработанную правительством РФ.

Соответствующее предложение направлено в Москву.

Эти меры поддержки позволят предприятиям, входящих в список системообразующих на федеральном уровне, получать кредиты на срок до 12 месяцев по ставке до 5%. Размер будет ограничен среднемесячной выручкой предприятия, но не более трех млрд рублей.

- Программа позволит предприятиям пополнить оборотный капитал, обеспечить спрос в экономике, загрузить смежников, а также сохранить рабочие места, — отметил министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

Помимо этого предложено распространить меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, в целом на промышленный комплекс.

Также Фондом развития промышленности Российской Федерации для специализированных предприятий запущена новая программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Она позволит предприятиям получить льготный заем на сырье, материалы и комплектующие. Ряд организаций региона уже выразил интерес к мере поддержке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преподаватель СГАУ: С новой структурой в Саратове ситуация с озеленением выправится
В Саратове могут снова закрыть парикмахерские
В Саратове проведут медицинское расследование гибели младенца от коронавируса
Предложено включить саратовские предприятия в программу льготного кредитования
Радаев: Наша задача максимально создавать новые рабочие места
Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку
В Саратове в авариях пострадали 15 юных пассажиров
В Саратовской области ночью ожидаются заморозки
В Саратовской области еще один человек умер от коронавируса
В Саратовской области полиция поймала рыбака с сетями, сомами и карасями
В частном доме в Саратове оперативники накрыли подпольное казино
Ассоциация рекламных агентств Саратовской области обратилась с открытым письмом к представителям власти
В саратовской колонии открыли экспозиции в «Галерее искусств»
Пятеро подростков из Балакова грабили магазины в марте и апреле
Мошенники забрали с карты доверчивого саратовца 726 тыс. рублей
Индекс самоизоляции в Саратове 19 мая составил 1,7 балла
В Саратовской области 570 пар не смогли дождаться окончания пандемии и поженились