Радаев: Наша задача максимально создавать новые рабочие места

19 Май 2020 2020-05-19T16:21:20+03:00

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Сегодня, 19 мая, в рамках селекторного совещания с главами районов губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил негативную тенденцию по распространению коронавируса.

- В Новоузенском районе выявлено еще 11 заболевших. В самом районе введен карантин, а в Ершовском и Балтайском снят, — заявил Радаев.

По его словам, на федеральном уровне по поручению президента России приняли меры поддержки малого и среднего бизнеса, ввели допвыплаты медработникам.

- Врачам, в первую очередь, тем, кто работал в «красной зоне», в прямом контакте с заболевшими пришли установленные выплаты. Нужно контролировать, чтобы ни один специалист не остался без выплат, — подчеркнул глава региона.

Он велел еще раз встретиться с главврачами, независимо от того ФАП это или муниципальная больница, а также вместе с министерством отработать тему наличия средств индивидуальной защиты медработников.

Также Валерий Радаев поставил главам районов задачу активнее прорабатывать план по выходу из самоизоляции и созданию новых рабочих мест.

- В каждом муниципальном образовании должно быть свое видение выхода. Сельское хозяйство, промышленность и дорожная отрасль работают практически без ограничений. Наша задача максимально создавать новые рабочие места, чтобы у наших жителей был доход, — заявил глава региона.

К тому же он затронул тему капремонта многоквартирных домов. Сейчас в работах задействовано 99 организаций, почти 3 350 человек. По его словам, это направление отчетливо показывает, как надо планировать работу на местах, чтобы поддержать занятость.

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ИСТОЧНИК KP.RU