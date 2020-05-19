2020-05-19T16:07:42+03:00
Общество

Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку

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Холдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадкуХолдинг «РЖД» даст скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку
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Холдинг «Российские железные дороги» в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предоставит 5-процентную скидку на терминально-складские услуги компаниям, оформленным на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки».

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля 2020 года.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного транспорта на автомобильный и с автомобильного на железнодорожный, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, три терминально-складских оператора, пять перевозчиков и шесть стивидорных компаний.

Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.

Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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