В Саратове в авариях пострадали 15 юных пассажиров

19 Май 2020 2020-05-19T15:48:43+03:00

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В Саратове за четыре месяца 2020 года случилось 14 ДТП с участием детей-пассажиров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в авариях пострадали 15 детей.

Для повышения культуры вождения, ГИБДД провела акцию «Дети в безопасности» в рамках профилактических мероприятий «Дети – пассажиры» и «Месячник безопасности дорожного движения». Инспекторы разъясняли водителям необходимость перевозки детей только в детских удерживающих устройствах и с использованием ремней безопасности.

Было осмотрено более 30 осмотренных машин, все водители соблюдали правила.

- Госавтоинспекция Саратова напоминает родителям о необходимости не просто использовать детское удерживающее устройство, но и пользоваться им правильно! Автокресло должно соответствовать росту и возрасту ребенка. Если ребенок вырос из автокресла, то такое устройство будет для него неудобным и расположить в нем ребенка по всем правилам будет невозможно, в связи с чем, необходимо воспользоваться бустером либо удерживающим устройством ФЭСТ, — отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU