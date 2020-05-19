В Саратовской области ночью ожидаются заморозки

19 Май 2020 2020-05-19T15:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, прогонозируется желтый уровень опасности.

Это обозначает сильный ветер, с порывали до 15-18 метров в секунду, заморозки на почве до -2 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU