В Саратовской области ночью ожидаются заморозки
Усилится ветер
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В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, прогонозируется желтый уровень опасности.
Это обозначает сильный ветер, с порывали до 15-18 метров в секунду, заморозки на почве до -2 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU