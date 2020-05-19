В Саратовской области полиция поймала рыбака с сетями, сомами и карасями

19 Май 2020 2020-05-19T14:46:39+03:00

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» в Екатериновском районе 17 мая поймали мужчину на незаконной рыбалке.

- Стражи порядка изъяли у рыбака три рыболовные сети, надувную лодку, а также 105 выловленных карасей и пять сомов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

Напомним, с 20 апреля по 20 июня на Саратовском водохранилище запрещено ловить рыбу всеми видами, кроме одной поплавочной или донной удочки, спиннинга с берега не более двух крючков.

С 1 мая по 30 июня такой же запрет действует по всему Волгоградскому водохранилищу (все районы области и Саратов).

За период с 20 апреля по 19 мая органы МВД выявили 158 фактов незаконной рыбалки и возбудили 53 уголовных дела. Виновным грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

За нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира составлено 65 административных протоколов. Нарушителям также грозит штраф, но уже до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи, для должностных и юридических лиц сумма штрафа увеличивается.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

По 37 материалам проверок решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU