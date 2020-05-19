В частном доме в Саратове оперативники накрыли подпольное казино
В Саратове пресечена деятельность незаконного игрового клуба.
ГУ МВД России по Саратовской области опубликовало видео оперативного задержания организатор подпольного казино в Саратове.
- Для конспирации злоумышленники часто меняли свое местоположение. Последним адресом стал один из частных домов на улице Зеленая Кировского района Саратова. Именно там их накрыли сотрудники главка и силовики Росгвардии, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
С места преступления изъяли восемь игровых автоматов.
Следователи Кировского района СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело.
Полицейские продолжают искать еще нескольких организаторов незаконной игорной деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU