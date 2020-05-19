В частном доме в Саратове оперативники накрыли подпольное казино

19 Май 2020 2020-05-19T14:17:18+03:00

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ГУ МВД России по Саратовской области опубликовало видео оперативного задержания организатор подпольного казино в Саратове.

- Для конспирации злоумышленники часто меняли свое местоположение. Последним адресом стал один из частных домов на улице Зеленая Кировского района Саратова. Именно там их накрыли сотрудники главка и силовики Росгвардии, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

С места преступления изъяли восемь игровых автоматов.

Следователи Кировского района СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело.

Полицейские продолжают искать еще нескольких организаторов незаконной игорной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU