Ассоциация рекламных агентств Саратовской области обратилась с открытым письмом к представителям власти

19 Май 2020 2020-05-19T15:12:26+03:00

Отрасли требуется поддержка, как одной из наиболее пострадавших от ограничительных мер

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Депутату, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва

В. В. Володину

410012, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 40

op-volodin@yandex.ru

Президенту ТПП РФ

С. Н. Катырину

109012, город Москва, ул. Ильинка, 6/1

tpprf@ tpprf.ru

Губернатору Саратовской области

В. В. Радаеву

410042, г. Саратов, ул. Московская, 72

governor@saratov.gov.ru

Вице-губернатору – Председателю Правительства Саратовской области

А. М. Стрелюхину

410042, город Саратов, ул. Московская, 72

press@saratov.gov.ru

Министру экономического развития

Ю. А. Шваковой

410042, город Саратов, ул. Московская, 72

mineconomy@saratov.gov.ru

Главе МО «Город Саратов»

М. А. Исаеву

410031, город Саратов, ул. Первомайская, 78

glava@admsaratov.ru, isaev.mihail64@yandex.ru

Председателю Саратовской областной думы

А. С. Романову

410031, город Саратов, ул. Радищева, 24а

post@srd.ru

Председателю Саратовской городской думы

В. В. Малетину

410031, город Саратов, ул. Первомайская, 76

gordumainfo@mail.ru

Президенту ТПП Саратовской области

А. В. Антонову

410031, город Саратов, ул. Первомайская, 74а, пом.2, info@sartpp.ru

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области

М. П. Петриченко

410028, город Саратов, ул. Рабочая, 29/35

Saratov@ombudsmanbiz.ru

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В апреле 2020г. операторы наружной рекламы, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, обратились с просьбой оказать поддержку отрасли наружной рекламы и рассмотреть возможность об освобождении операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях до конца 2020 года, начиная с 1 апреля 2020 года.

В частности, мы предлагали рассмотреть из возможных инструментов – такой, как механизм зачета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в счет размещения социальной рекламы на всех простаивающих конструкциях, начиная с апреля 2020 года.

Так же мы обращались в МУП «Саргорсвет» с просьбой применить пониженную на 50 процентов ставку по тарифам на услуги МУПа.

На сегодняшний день, нами получены ответы из:

1. Приемной В. В. Володина – устно сообщили, что В. В. Володин, ходатайствовал о рассмотрении нашего обращения местными органами власти.

Уважаемый, Вячеслав Викторович, ниже Вы сможете ознакомиться с «мерами поддержки» нашей отрасли, из которых следует только одно – без Вашего ходатайства о включении сферы наружной рекламы (ОКВЭД 73.1 «Деятельность рекламная», который включает в себя коды 73.11 «Деятельность рекламных агентств», 73.12 «Представление в средствах массовой информации») в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции, местные органы власти не смогут работать над определением мер поддержки нашей отрасли.

Мы очень просим Вас, оказать нам поддержку и ходатайствовать на федеральном уровне о включении нашей отрасли (по вышеуказанным ОКВЭД) в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

2. МУП «Саргорсвет», в котором говорится, что тарифы на услуги МУПа утверждены Администрацией МО «Город Саратов» и МУП «Саргорсвет» не вправе самостоятельно изменять данные тарифы.

3. Саратовской областной думы, в котором говорится, что Дума рассматривает проекты, поступившие по представлению Губернатора области.

4. Администрации МО «Город Саратов», в котором говорится, что Администрация готова определить меры поддержки нашей отрасли при условии внесения отрасли наружной рекламы в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с чем, сообщаем, что мы направили обращение, за подписью всех операторов наружной рекламы по всем регионам России Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину с просьбой (выдержка из обращения):

«В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в России, сохранения рабочих мест и поступлений в бюджет от данной отрасли просим Вас оказать содействие операторам и дать указание Федеральной антимонопольной службе России и Министерству экономического развития проанализировать ситуацию и способствовать принятию следующих мер государственной и муниципальной поддержки:

1. На Правительственном уровне включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер государственной поддержки. Данная мера носит крайне важный характер, в том числе в целях распространения на операторов наружной рекламы мер помощи, осуществляемых кредитными организациями.

2. На региональном уровне ходатайствовать перед органами местного самоуправления:

2.1. Об освобождении операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

2.2. О пролонгации на период действия форс-мажорных обстоятельств, вызванных эпидемией коронавируса, сроков действия всех договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях.»

Президент Российской федерации В. В. Путин, Правительство Российской Федерации неоднократно обращали внимание на необходимость поддержки субъектов малого бизнеса:

«Нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу».

«Все уровни власти должны сделать все, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным».

«Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете - ключевое условие развитие малого и среднего бизнеса».

В. В. Путин (информация с сайта «Российская газета» RG.ru)

На сегодняшний день, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Администрации МО «Город Саратов», безвозмездно размещая социальную рекламу без заключения соответствующих договоров на размещение социальной рекламы, в разрез с требованиями действующего законодательства:

«Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О рекламе"

Статья 10. Социальная реклама

1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления.

2. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, осуществляют закупки работ, услуг на производство и распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.»

Нам бы очень хотелось, чтобы и Администрация Города не оставалась к нам равнодушной и оказала, временные меры поддержки нашей отрасли, в связи со сложившейся ситуацией.

Сейчас тяжело всем и мы, не исключение, по нескольким причинам:

- Выручка от размещения рекламы сократилась более, чем на 60%. Это значит, что мы вынуждены, для поддержания оборотов, устанавливать пониженный прайс, который заведомо ниже себестоимости содержания конструкций.

- Резко снизилось количество проданных сторон. Первое, что попадает под оптимизацию расходов – расходы на рекламу. Это значит, что рекламодатели, даже с учетом понижения стоимости расходов на услуги по размещению наружной рекламы, сокращают и количество сторон.

Вывод: при понижении двух основных показателей, отягощенных задержками в платежах и отсутствием оптимизации расходов в части платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций и тарифов на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», мы катастрофически нуждаемся в вашей поддержке!

В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в Саратовской области, сохранения рабочих мест и последующих поступлений в бюджет от данной отрасли просим Вас оказать содействие операторам в сфере наружной рекламы:

1. Освободить операторов наружной рекламы города Саратова от платы за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

2. Понизить на 50 процентов тарифы, утвержденные Администрацией МО «Город Саратов», на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

5. Губернатора Саратовской области В. В. Радаева, в виде Закона Саратовской области от 22.04.2020г. №33-ЗСО О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области», где для ОКВЭД 73.1 «Рекламная деятельность» на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., применяются пониженные налоговые ставки:

- в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 7,5 процентов;

- в случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 2 процента.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Вы единственный, кто не отказал, только вот меры эти к нам не применимы, следовательно, не являются для нас мерами поддержки по нескольким причинам:

1. Некоторые операторы наружной рекламы находятся на Общей Системе Налогообложения (ОСН).

2. Оставшаяся часть операторов наружной рекламы применяют УСНО - где объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Очевидно, что в 2020г. наша отрасль будет терпеть убытки. Согласно пункту 6 статьи 346.18 НК РФ налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в размере 1%, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.

В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в Саратовской области, сохранения рабочих мест и последующих поступлений в бюджет от данной отрасли просим вас на региональном уровне ходатайствовать перед органами местного самоуправления оказать поддержку операторам в сфере наружной рекламы:

1. Освободить операторов наружной рекламы города Саратова от платы за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

2. Понизить на 50 процентов тарифы, утвержденные Администрацией МО «Город Саратов», на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU