Ассоциация рекламных агентств Саратовской области обратилась с открытым письмом к представителям власти
Депутату, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва
В. В. Володину
410012, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 40
op-volodin@yandex.ru
Президенту ТПП РФ
С. Н. Катырину
109012, город Москва, ул. Ильинка, 6/1
tpprf@ tpprf.ru
Губернатору Саратовской области
В. В. Радаеву
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
governor@saratov.gov.ru
Вице-губернатору – Председателю Правительства Саратовской области
А. М. Стрелюхину
410042, город Саратов, ул. Московская, 72
press@saratov.gov.ru
Министру экономического развития
Ю. А. Шваковой
410042, город Саратов, ул. Московская, 72
mineconomy@saratov.gov.ru
Главе МО «Город Саратов»
М. А. Исаеву
410031, город Саратов, ул. Первомайская, 78
glava@admsaratov.ru, isaev.mihail64@yandex.ru
Председателю Саратовской областной думы
А. С. Романову
410031, город Саратов, ул. Радищева, 24а
post@srd.ru
Председателю Саратовской городской думы
В. В. Малетину
410031, город Саратов, ул. Первомайская, 76
gordumainfo@mail.ru
Президенту ТПП Саратовской области
А. В. Антонову
410031, город Саратов, ул. Первомайская, 74а, пом.2, info@sartpp.ru
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области
М. П. Петриченко
410028, город Саратов, ул. Рабочая, 29/35
Saratov@ombudsmanbiz.ru
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410031, город Саратов, ул. Комсомольская, 52
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В апреле 2020г. операторы наружной рекламы, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, обратились с просьбой оказать поддержку отрасли наружной рекламы и рассмотреть возможность об освобождении операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях до конца 2020 года, начиная с 1 апреля 2020 года.
В частности, мы предлагали рассмотреть из возможных инструментов – такой, как механизм зачета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в счет размещения социальной рекламы на всех простаивающих конструкциях, начиная с апреля 2020 года.
Так же мы обращались в МУП «Саргорсвет» с просьбой применить пониженную на 50 процентов ставку по тарифам на услуги МУПа.
На сегодняшний день, нами получены ответы из:
1. Приемной В. В. Володина – устно сообщили, что В. В. Володин, ходатайствовал о рассмотрении нашего обращения местными органами власти.
Уважаемый, Вячеслав Викторович, ниже Вы сможете ознакомиться с «мерами поддержки» нашей отрасли, из которых следует только одно – без Вашего ходатайства о включении сферы наружной рекламы (ОКВЭД 73.1 «Деятельность рекламная», который включает в себя коды 73.11 «Деятельность рекламных агентств», 73.12 «Представление в средствах массовой информации») в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции, местные органы власти не смогут работать над определением мер поддержки нашей отрасли.
Мы очень просим Вас, оказать нам поддержку и ходатайствовать на федеральном уровне о включении нашей отрасли (по вышеуказанным ОКВЭД) в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
2. МУП «Саргорсвет», в котором говорится, что тарифы на услуги МУПа утверждены Администрацией МО «Город Саратов» и МУП «Саргорсвет» не вправе самостоятельно изменять данные тарифы.
3. Саратовской областной думы, в котором говорится, что Дума рассматривает проекты, поступившие по представлению Губернатора области.
4. Администрации МО «Город Саратов», в котором говорится, что Администрация готова определить меры поддержки нашей отрасли при условии внесения отрасли наружной рекламы в перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
В связи с чем, сообщаем, что мы направили обращение, за подписью всех операторов наружной рекламы по всем регионам России Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину с просьбой (выдержка из обращения):
«В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в России, сохранения рабочих мест и поступлений в бюджет от данной отрасли просим Вас оказать содействие операторам и дать указание Федеральной антимонопольной службе России и Министерству экономического развития проанализировать ситуацию и способствовать принятию следующих мер государственной и муниципальной поддержки:
1. На Правительственном уровне включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер государственной поддержки. Данная мера носит крайне важный характер, в том числе в целях распространения на операторов наружной рекламы мер помощи, осуществляемых кредитными организациями.
2. На региональном уровне ходатайствовать перед органами местного самоуправления:
2.1. Об освобождении операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.
2.2. О пролонгации на период действия форс-мажорных обстоятельств, вызванных эпидемией коронавируса, сроков действия всех договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях.»
Президент Российской федерации В. В. Путин, Правительство Российской Федерации неоднократно обращали внимание на необходимость поддержки субъектов малого бизнеса:
«Нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу».
«Все уровни власти должны сделать все, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным».
«Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете - ключевое условие развитие малого и среднего бизнеса».
В. В. Путин (информация с сайта «Российская газета» RG.ru)
На сегодняшний день, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Администрации МО «Город Саратов», безвозмездно размещая социальную рекламу без заключения соответствующих договоров на размещение социальной рекламы, в разрез с требованиями действующего законодательства:
«Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О рекламе"
Статья 10. Социальная реклама
1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления.
2. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, осуществляют закупки работ, услуг на производство и распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.»
Нам бы очень хотелось, чтобы и Администрация Города не оставалась к нам равнодушной и оказала, временные меры поддержки нашей отрасли, в связи со сложившейся ситуацией.
Сейчас тяжело всем и мы, не исключение, по нескольким причинам:
- Выручка от размещения рекламы сократилась более, чем на 60%. Это значит, что мы вынуждены, для поддержания оборотов, устанавливать пониженный прайс, который заведомо ниже себестоимости содержания конструкций.
- Резко снизилось количество проданных сторон. Первое, что попадает под оптимизацию расходов – расходы на рекламу. Это значит, что рекламодатели, даже с учетом понижения стоимости расходов на услуги по размещению наружной рекламы, сокращают и количество сторон.
Вывод: при понижении двух основных показателей, отягощенных задержками в платежах и отсутствием оптимизации расходов в части платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций и тарифов на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», мы катастрофически нуждаемся в вашей поддержке!
В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в Саратовской области, сохранения рабочих мест и последующих поступлений в бюджет от данной отрасли просим Вас оказать содействие операторам в сфере наружной рекламы:
1. Освободить операторов наружной рекламы города Саратова от платы за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.
2. Понизить на 50 процентов тарифы, утвержденные Администрацией МО «Город Саратов», на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.
5. Губернатора Саратовской области В. В. Радаева, в виде Закона Саратовской области от 22.04.2020г. №33-ЗСО О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области», где для ОКВЭД 73.1 «Рекламная деятельность» на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., применяются пониженные налоговые ставки:
- в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 7,5 процентов;
- в случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 2 процента.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Вы единственный, кто не отказал, только вот меры эти к нам не применимы, следовательно, не являются для нас мерами поддержки по нескольким причинам:
1. Некоторые операторы наружной рекламы находятся на Общей Системе Налогообложения (ОСН).
2. Оставшаяся часть операторов наружной рекламы применяют УСНО - где объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Очевидно, что в 2020г. наша отрасль будет терпеть убытки. Согласно пункту 6 статьи 346.18 НК РФ налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог в размере 1%, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.
В целях обеспечения возможности дальнейшего существования отрасли наружной рекламы в Саратовской области, сохранения рабочих мест и последующих поступлений в бюджет от данной отрасли просим вас на региональном уровне ходатайствовать перед органами местного самоуправления оказать поддержку операторам в сфере наружной рекламы:
1. Освободить операторов наружной рекламы города Саратова от платы за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.
2. Понизить на 50 процентов тарифы, утвержденные Администрацией МО «Город Саратов», на услуги, оказываемые МУП «Саргорсвет», сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU