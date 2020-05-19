В саратовской колонии открыли экспозиции в «Галерее искусств»
В ИК-33 УФСИН России по Саратовской области открыли «Галерею искусств».
- Участие в создании нового объекта приняли около 20 представителей творческих студий колонии под руководством сотрудников отдела воспитательной работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.
Самую ответственную часть — формирование экспозиции, посвященной годовщине Великой Победы — поручили осужденным, посещающим историко-патриотический кружок.
Они подобрали более 30 репродукций полотен советских художников, которые запечатлели период военных сражений и первые послевоенные годы.
В связи с периодом ограничительных мер из-за распространения коронавируса первые экскурсии в «Галерее искусств» пройдут в видеоформате. Студия кабельного ТВ снимет короткий ролик о каждой картине на выставке. Сюжет покажут во всех отрядах колонии.
- Представители ИК-33 на открытии экспозиции выразили уверенность, что «Галерея искусств» станет настоящим центром культурной жизни колонии, — отметили в пресс-службе областного УФСИН.
Обновлять выставку будут ежемесячно, а сами осужденные смогут посещать экскурсии после отмена ограничительных мер.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU