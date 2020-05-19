В саратовской колонии открыли экспозиции в «Галерее искусств»

19 Май 2020 2020-05-19T14:02:52+03:00

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В ИК-33 УФСИН России по Саратовской области открыли «Галерею искусств».

- Участие в создании нового объекта приняли около 20 представителей творческих студий колонии под руководством сотрудников отдела воспитательной работы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Самую ответственную часть — формирование экспозиции, посвященной годовщине Великой Победы — поручили осужденным, посещающим историко-патриотический кружок.

Они подобрали более 30 репродукций полотен советских художников, которые запечатлели период военных сражений и первые послевоенные годы.

В связи с периодом ограничительных мер из-за распространения коронавируса первые экскурсии в «Галерее искусств» пройдут в видеоформате. Студия кабельного ТВ снимет короткий ролик о каждой картине на выставке. Сюжет покажут во всех отрядах колонии.

- Представители ИК-33 на открытии экспозиции выразили уверенность, что «Галерея искусств» станет настоящим центром культурной жизни колонии, — отметили в пресс-службе областного УФСИН.

Обновлять выставку будут ежемесячно, а сами осужденные смогут посещать экскурсии после отмена ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU