Пятеро подростков из Балакова грабили магазины в марте и апреле

19 Май 2020 2020-05-19T15:08:33+03:00

В отношении них заведено уголовное дело

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В Балакове Саратовской области возбуждены два уголовных дела об открытых хищениях имущества.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрением оказались пятеро 15, 17 и 18-летних юношей.

По версии следствия, в марте и апреле 2020 года они в разных составах грабили жителей Балакова. Например, избили хозяина квартиры на улице Ленина и похитили телевизор. В магазине на улице Комарова открыто забрали электрошашлычницу. В магазине на улице Ленина они без стеснения украли 13 банок кофе.

Все дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU