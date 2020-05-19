Пятеро подростков из Балакова грабили магазины в марте и апреле
В Балакове Саратовской области возбуждены два уголовных дела об открытых хищениях имущества.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрением оказались пятеро 15, 17 и 18-летних юношей.
По версии следствия, в марте и апреле 2020 года они в разных составах грабили жителей Балакова. Например, избили хозяина квартиры на улице Ленина и похитили телевизор. В магазине на улице Комарова открыто забрали электрошашлычницу. В магазине на улице Ленина они без стеснения украли 13 банок кофе.
Все дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU