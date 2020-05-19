Мошенники забрали с карты доверчивого саратовца 726 тыс. рублей

19 Май 2020 2020-05-19T14:55:37+03:00

Еще одной жертвой аферистов стала девушка, лишившаяся 166,5 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. У 30-летнего мужчины аферисты забрали 726 тыс. рублей.

- Оказалось, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заявил, что его счетом пытаются завладеть злоумышленники. Доверчивый саратовец продиктовал незнакомцу номер банковской карты и коды, пришедшие на телефон. После этого мошенники списали деньги, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД по Саратову.

По похожей схеме аферисты «поработали» с 25-летней жительницей Саратова. Ей позвонил кто-то, представился сотрудником службы безопасности финансово-кредитного учреждения, а потом рассказал, что с ее счета совершаются подозрительные операции. Чтобы обезопасить деньги на счете, нужно было поделиться данными карты и кодами из СМС.

Таким образом, девушка потеряла 166,5 тыс. рублей. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

В городском УМВД оповещают, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать коды и пароли от банковских карт.

- Не сообщайте никому свои персональные данные, не совершайте никаких денежных операций по указанию посторонних лиц, — отметили в полиции.

По всем фактам мошенничества, звоните по номеру 02 (102 — с мобильного).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU