Индекс самоизоляции в Саратове 19 мая составил 1,7 балла

19 Май 2020 2020-05-19T15:04:41+03:00

Горожане не хотят сидеть по домам

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Индекс самоизоляции жителей Саратовской области продолжает оставаться на низком уровне.

По данным сервиса Яндекс, днем 19 мая он находится на уровне 1,6-1,7 балла.

Среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек самый низкий уровень изоляции у Ижевска — 0,7 балла. Самый высокий в это же время суток — у Махачкалы — 2,8 балла.

Напомним, в Саратовской области вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице. Участники оперативного штаба неоднократно предупреждали, что послабления могут быть отменены из-за недисциплинированности граждан и, как следствие, роста заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU