Индекс самоизоляции в Саратове 19 мая составил 1,7 балла
Индекс самоизоляции жителей Саратовской области продолжает оставаться на низком уровне.
По данным сервиса Яндекс, днем 19 мая он находится на уровне 1,6-1,7 балла.
Среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек самый низкий уровень изоляции у Ижевска — 0,7 балла. Самый высокий в это же время суток — у Махачкалы — 2,8 балла.
Напомним, в Саратовской области вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице. Участники оперативного штаба неоднократно предупреждали, что послабления могут быть отменены из-за недисциплинированности граждан и, как следствие, роста заболеваемости.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU