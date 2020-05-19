В Саратовской области 570 пар не смогли дождаться окончания пандемии и поженились

19 Май 2020 2020-05-19T12:55:38+03:00

В ЗАГС в период самоизоляции решили пойти более 570 саратовских пар Фото: Ольга Симонова

Всего с начала года в брак вступили свыше 2,5 тыс. пар

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В Саратовской области с начала периода самоизоляции вступили в брак более 570 пар.

Всего с начала года в регионе поженились более 2,5 тыс. пар. Самый популярный возраст для вступления в брак у саратовцев — от 25 до 34 лет, именно на него пришлось свыше 40% всех браксочетаний.

- Апрель считается началом всего свадебного сезона. Но в этом году коронавирус внес свои коррективы. В области продолжают действовать ограничения на регистрацию браков и разводов. Каждая третья пара приняла решение перенести бракосочетание на более поздний срок, — отметила начальник Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

Чтобы перенести свадьбу, можно скачать бланк на сайте ведомства, заполнить его, а потом направить по электронной почте скан или фото в отдел ЗАГС, куда вы подавали заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU