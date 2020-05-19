2020-05-19T13:05:44+03:00
Общество

В Саратовской области растет заболеваемость меланомой

Причина — тяга людей к загарам и лучшая диагностика
Ольга Симонова
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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 19 мая, проходит круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню диагностики меланомы, на тему: «Меланома: статистика, лечение и профилактика».

Спикерами выступают:

- Светлана Аверьянова — к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

- Анна Макиенко — заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер;

- Геннадий Наянов — заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

По словам Светланы Аверьяновой, сейчас пациенты стали больше обращать внимание на свое здоровье, чаще обращаться за медпомощью. Кроме того, повышается риск заболеваемости из-за приверженности людей к загарам, причем не только на Волге, но и в более жарких странах, а также соляриях. Во многих странах, например, для того, чтобы посетить солярий у женщины до 30 лет берется разрешение.

- Меланома — одно из самых злокачественных образований, — отметила Светлана Аверьянова.

Например, в 2018 году зафиксировано 188 случаев меланомы в Саратовской области, а в 2019 году — 240 случаев. На 100 тыс. населения показатель составил 7,7 случая, а в 2019 году — 9,8 на 100 тыс.

Специалисты отметили, что вырос так называемый показатель запущенности, когда граждане не обращаются вовремя за помощью.

Анна Макиенко подчеркнул, что все удаления новообразования на коже должны производить только специалисты. Причем очень настоятельно рекомендуется убрать родинки с особых зон риска, где они подвергаются механическому воздействию: у мужчин на лице, в зоне декольте, где женщины носят украшения, а также на щиколотках, где находится резинка носков.

Полную трансляцию круглого стола можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР на сайте YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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