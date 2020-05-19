В Турках мужчину будут судить за настойчивую попытку попасть в гости

19 Май 2020 2020-05-19T11:20:10+03:00

Он разбил окно, так как ему не открывали дверь

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В Турковском районе Саратовской области будут судить 32-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.

Следствие полагает, что вечером 20 марта житель Турков пришел к 36-летней знакомой, однако ее не оказалось дома. Однако там находился ее 33-летний сожитель и вдвоем они начали распивать алкоголь. Мужчины поссорились, и хозяин выгнал гостя.

Через некоторое время тот вернулся, но его не впустили, несмотря на настойчивый стук в дверь. Тогда он взял во дворе мотыгу и разбил стекло в одной из комнат. Через окно он залез в дом и, размахивая черенком от лопаты, начал угрожать 33-летнему хозяину дома.

После этого злоумышленник ушел.

На следствии он признал свою вину и раскаялся.

Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU