2020-05-19T11:08:24+03:00
Общество

Инвалидам в Саратовской области продлят льготы в беззаявительном порядке

Предполагается, такой режим будет действовать до 1 октября 2020 года
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Татьяна АнаньеваТатьяна Ананьева
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Заочное продление групп инвалидности до октября 2020 года планируется в Саратовской области. Об этом на заседании рабочей группы в саратовской облдуме 19 мая заявила Татьяна Ананьева, начальник отдела регионального министерства соцразвития.

Предложено ввести беззаявительный порядок - продлить льготы на оплату коммунальных услуг инвалидам и детям инвалидам. Кроме того, право на льготы по оплате ЖКУ имеют граждане в возрасте 70 лет и старше при условии проживания в семье с инвалидами I и (или) II группы.

В настоящее время на учете в органах соцзащиты области получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг состоят 68 688 инвалидов и 3957 семей с детьми-инвалидами, а также 148 граждан в возрасте 70 лет и старше - по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Таких, у кого истекают сроки справки с 1 марта по 1 октября 2020 года таких в регионе 2563 человека. Всем им решено продлить в беззаявительном порядке действие справок и соответственно, право на льготы.

Решение вынесено на заседание комитета, и в дальнейшем должно быть принято на заседании областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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