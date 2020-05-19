2020-05-19T10:45:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

Количество зараженных в Саратовской области составило 1 980 человек
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральный штаб подтвердил данные о 109 заболевших, которые сегодня, 19 мая, опубликовал областной штаб.

Таким образом, количество зараженных в Саратовской области составило 1 980 человек.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России выявили 9 263 новых случая коронавируса, скончались 115 человек, выздоровели 5 921 человек.

Всего в России зафиксировано почти 300 тыс. зараженных COVID-19, из них 2 837 — скончались, более 76 тыс. — выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турках мужчину будут судить за настойчивую попытку попасть в гости
Инвалидам в Саратовской области продлят льготы в беззаявительном порядке
Саратовская область вошла в топ-20 России по количеству зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Вольске 14-летняя девочка погибла после падения с многоэтажки
У сотрудников прокуратуры Саратовской области нашли коронавирус
Валерий Радаев о программе капремонта: Есть объективно сложные ситуации, а есть те, кто просто не шевелится
Илья Захаров будет тренировать спортсменов саратовского ПФК «Дельта»
В Балакове водитель «Приоры» врезался в автобус
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»
Обновлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг КВС
Радаев — главам районов о выплатах медикам: Неправильно думать, что это проблема только Минздрава
В Горном горел Дом культуры
Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове
Мотоциклист в Саратове разбил машины двум автолюбительницам
Саратовские школьники 5-8 классов через два дня уйдут на каникулы
В РАНХиГС завершился проект «Дом. Магистратура. Возможности»