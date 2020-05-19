Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Количество зараженных в Саратовской области составило 1 980 человек
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Федеральный штаб подтвердил данные о 109 заболевших, которые сегодня, 19 мая, опубликовал областной штаб.
Таким образом, количество зараженных в Саратовской области составило 1 980 человек.
География распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявили 9 263 новых случая коронавируса, скончались 115 человек, выздоровели 5 921 человек.
Всего в России зафиксировано почти 300 тыс. зараженных COVID-19, из них 2 837 — скончались, более 76 тыс. — выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU