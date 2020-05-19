В Вольске 14-летняя девочка погибла после падения с многоэтажки

19 Май 2020 2020-05-19T10:47:50+03:00

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В Вольске Саратовской области девочка разбилась при падении с высоты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 14-летнюю девочку без сознания вечером 18 мая обнаружили местные жители на улице Талалихина, возле шестиэтажного дома.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, но она скончалась через несколько часов.

Установлено, что на теле имелись травмы, характерные при падении с высоты. По данному факту СКР по Вольску начал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут установлены условия жизни и воспитания ребенка, ее взаимоотношения со сверстниками, качество образования в школе. После этого будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU