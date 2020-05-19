2020-05-19T10:39:41+03:00
Общество

Валерий Радаев о программе капремонта: Есть объективно сложные ситуации, а есть те, кто просто не шевелится

Совещание по капремонту прошло в селекторном режиме
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Совещание по капремонту у Радаева 19 мая. Фото пресс-службы губернатораСовещание по капремонту у Радаева 19 мая. Фото пресс-службы губернатора
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Система муниципального заказчика в вопросе проведения капремонта в домах в Саратовской области себя оправдывает. Об этом на селекторном совещании 19 мая с главами районов заявил губернатор Валерий Радаев.

- Плюсы очевидны. Конкурсные процедуры, с которыми чаще всего были проблемы, не затягиваются. То есть можно рассчитывать на более оперативное начало работ. На сегодня заключены договоры уже почти по 300 домам. Это где-то четверть от годового плана области. И сейчас важно наращивать темпы, — сказал Радаев на совещании по подведению промежуточного итога реализации программы капитального ремонта.

При этом глава региона потребовал выходить на точечные решения в вопросе недовыполнения программ капремонта в муниципалитетах, где нагрузка по капремонту достаточно низкая, в среднем 3-6 домов, проблем с выполнением программы быть не должно.

- Надо точечно выходить из режима недовыполнения программы. Есть муниципалитеты, где объективно сложная ситуация, а есть те, которые просто не шевелятся, не ставят перед собой четких задач, — заметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Валерий Радаев о программе капремонта: Есть объективно сложные ситуации, а есть те, кто просто не шевелится
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