В Балакове водитель «Приоры» врезался в автобус

19 Май 2020 2020-05-19T10:11:51+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера днем, 18 мая, столкнулись «Лада Приора» и автобус №9.

- В 14:15 в районе дома №26 по Саратовскому шоссе 52-летний водитель легковушки, по предварительным данным, поехал на зеленый сигнал светофора. При повороте налево он не уступил дорогу ПАЗ, который двигался по «встречке», — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка «Приоры». Ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU