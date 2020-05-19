В Балакове водитель «Приоры» врезался в автобус
В Балакове Саратовской области вчера днем, 18 мая, столкнулись «Лада Приора» и автобус №9.
- В 14:15 в районе дома №26 по Саратовскому шоссе 52-летний водитель легковушки, по предварительным данным, поехал на зеленый сигнал светофора. При повороте налево он не уступил дорогу ПАЗ, который двигался по «встречке», — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка «Приоры». Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU