2020-05-19T10:31:32+03:00
Общество

Обновлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг КВС

При составлении рейтинга учитывалась история погашения платежей, процент собираемости и задолженность
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» публикует обновленный рейтинг районов города по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. При составлении рейтинга учитывалась история погашения платежей, процент собираемости и задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, сформировавшаяся за период с 1 января 2018 года по 14 мая 2020 года. Места в рейтинге определены пропорционально количеству управляющих жилым фондом компаний, обслуживающих дома на территории каждого конкретного района.

На сегодняшний день рейтинг районов Саратова выглядит следующим образом:

1 место — Фрунзенский район (процент собираемости — 93,5%, задолженность — 10,5 млн руб.);

2 место — Заводской район (91,2%, 38,9 млн рублей);

3 место — Ленинский район (88,7%, 98,0 млн рублей);

4 место — Волжский район (86,3%, 46,3 млн рублей);

5 место — Октябрьский район (85,9%, 49,0 млн рублей);

6 место — Кировский район (84,4%, 72,4 млн рублей).

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 мая 2020 года относительно 1 апреля 2020 года по УК, ТСЖ в Саратове увеличилась на 13,6 млн рублей, а процент собираемости снизился.

КВС призывает потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, так как это — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» по телефону (8452) 32-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турках мужчину будут судить за настойчивую попытку попасть в гости
Инвалидам в Саратовской области продлят льготы в беззаявительном порядке
Саратовская область вошла в топ-20 России по количеству зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Вольске 14-летняя девочка погибла после падения с многоэтажки
У сотрудников прокуратуры Саратовской области нашли коронавирус
Валерий Радаев о программе капремонта: Есть объективно сложные ситуации, а есть те, кто просто не шевелится
Илья Захаров будет тренировать спортсменов саратовского ПФК «Дельта»
В Балакове водитель «Приоры» врезался в автобус
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»
Обновлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг КВС
Радаев — главам районов о выплатах медикам: Неправильно думать, что это проблема только Минздрава
В Горном горел Дом культуры
Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове
Мотоциклист в Саратове разбил машины двум автолюбительницам
Саратовские школьники 5-8 классов через два дня уйдут на каникулы
В РАНХиГС завершился проект «Дом. Магистратура. Возможности»