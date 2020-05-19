Обновлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг КВС

19 Май 2020 2020-05-19T10:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» публикует обновленный рейтинг районов города по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. При составлении рейтинга учитывалась история погашения платежей, процент собираемости и задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, сформировавшаяся за период с 1 января 2018 года по 14 мая 2020 года. Места в рейтинге определены пропорционально количеству управляющих жилым фондом компаний, обслуживающих дома на территории каждого конкретного района.

На сегодняшний день рейтинг районов Саратова выглядит следующим образом:

1 место — Фрунзенский район (процент собираемости — 93,5%, задолженность — 10,5 млн руб.);

2 место — Заводской район (91,2%, 38,9 млн рублей);

3 место — Ленинский район (88,7%, 98,0 млн рублей);

4 место — Волжский район (86,3%, 46,3 млн рублей);

5 место — Октябрьский район (85,9%, 49,0 млн рублей);

6 место — Кировский район (84,4%, 72,4 млн рублей).

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 мая 2020 года относительно 1 апреля 2020 года по УК, ТСЖ в Саратове увеличилась на 13,6 млн рублей, а процент собираемости снизился.

КВС призывает потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, так как это — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» по телефону (8452) 32-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU