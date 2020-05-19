В Горном горел Дом культуры

19 Май 2020 2020-05-19T10:25:02+03:00

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Вечером в понедельник, 18 мая, в поселке Горный Саратовской области горел Дом культуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, очаг возгорания находился в костюмерной.

Дом культуры не работал. Площадь пожара составила 8 кв. м. На тушение выезжали шесть человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU