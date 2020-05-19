Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове
Автомобиль стоит на 2-й Электронной
Фото ООО «КВС»
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В Ленинском районе Саратова коммунальщики не могут начать работы из-за припаркованного авто.
- Renault с госномером о270рк64 стоит на 2-й Электронной улице, 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца авто, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU