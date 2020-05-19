2020-05-19T09:44:58+03:00
Общество

Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове

Автомобиль стоит на 2-й Электронной
Ольга Симонова
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Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
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В Ленинском районе Саратова коммунальщики не могут начать работы из-за припаркованного авто.

- Renault с госномером о270рк64 стоит на 2-й Электронной улице, 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца авто, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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