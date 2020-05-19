Коммунальщики ищут владельца мешающего ремонту Renault в Саратове

19 Май 2020 2020-05-19T09:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова коммунальщики не могут начать работы из-за припаркованного авто.

- Renault с госномером о270рк64 стоит на 2-й Электронной улице, 4, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца авто, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU