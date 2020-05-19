Мотоциклист в Саратове разбил машины двум автолюбительницам

19 Май 2020 2020-05-19T09:52:02+03:00

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Вечером 18 мая на улице Тульская в Саратове 42-летний байкер покалечился сам и повредил два автомобиля, которыми управляли женщины.

ДТП случилось в 16:30 напротив дома №35 на Тульской.

По данным ГИБДД Саратова, 42-летний мужчина на мотоцикле «Boxer» не справился с управлением и врезался в Renault Sandero под управлением 49-летней женщины.

Автомобиль, в свою очередь, от удара изменил направление и стукнул припаркованную машину «Лада Калина», принадлежащую 28-летней женщине.

С места ДТП был госпитализирован мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU