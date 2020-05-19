Саратовские школьники 5-8 классов через два дня уйдут на каникулы

19 Май 2020 2020-05-19T09:32:51+03:00

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Через два дня, 22 мая, в Саратове завершается учебный год для учеников 5-8 классов общеобразовательных учреждений.

Как напомнили «КП-Саратов» в администрации города, школам рекомендовано отказаться от проведения переводных экзаменов из-за пандемии коронавируса. Оценки будут выставлены по итогам четвертей.

Выпускники 9-11 классов завершат учебу 29 мая.

Для дистанционного обучения продолжают работать федеральные платформы: «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», издательство «Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», платформы новой школы «Олимпиум», «Билет в будущее», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры», «Моя школа в online». Кроме того, старшеклассники могут воспользоваться проектом «Готовимся к ЕГЭ вместе», который запустила администрация Саратова. Единый госэкзамен будут в этом году сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы.

«Последний звонок» также пройдет онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU