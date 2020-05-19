В Балакове водитель Renault на скорости врезался в дерево

19 Май 2020 2020-05-19T09:08:07+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера вечером, 18 мая, водитель Renault Megane попал в аварию.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 21:00 в районе дома №2/2 по улице Менделеева 62-летний мужчина за рулем иномарки разогнался, выехал на левую обочину и врезался в дерево.

Водитель пострадал, его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU