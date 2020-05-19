В Саратове директор фирмы десять месяцев не платил сотруднику деньги
В Саратове завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — директор фирмы во Фрунзенском районе, которая предоставляла услуги хранения багажа.
По версии следствия, с 5 апреля 2019 по 20 января 2020 года директор не платил сотруднику зарплату. Общий размер задолженности составил 93 960 рублей. При этом возможность отдать причитающиеся средства имелась.
Свою вину мужчина признал и возместил всю сумму долга.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU