В Саратове директор фирмы десять месяцев не платил сотруднику деньги

19 Май 2020 2020-05-19T08:56:47+03:00

Он задолжал почти 94 тыс. рублей

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В Саратове завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — директор фирмы во Фрунзенском районе, которая предоставляла услуги хранения багажа.

По версии следствия, с 5 апреля 2019 по 20 января 2020 года директор не платил сотруднику зарплату. Общий размер задолженности составил 93 960 рублей. При этом возможность отдать причитающиеся средства имелась.

Свою вину мужчина признал и возместил всю сумму долга.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU