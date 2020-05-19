Найдены пропавшие в Энгельсе дети

19 Май 2020 2020-05-19T08:55:35+03:00

Их искали с 18 мая

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В Саратовской области нашли пропавших без вести детей.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Женя и Коля Богдановы найдены живыми.

Мальчиков 12 и 10 лет искали с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU