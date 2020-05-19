На улице Братьев Никитиных столкнулись Kia Sportage и Daewoo Nexia
Вечером в Саратове столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около девяти часов напротив дома №20 по улице Братьев Никитиных.
По предварительной версии, 43-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Kia Sportage. Машина врезалась в Daewoo Nexia под управлением 36-летнего водителя. Он был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU