Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая 2020 года: еще 117 человек

19 Май 2020 2020-05-18T21:35:19+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 19 мая 2020 года составило 1 871 человек

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В Саратовской области за все время пандемии лабораторно подтвержден 1 871 случай коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, на утро 18 мая стало известно о еще 117 случаях заражения.

Также сообщается о 438 выздоровевших. К сожалению, 11 человек скончалось от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU