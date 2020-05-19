Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 19 мая 2020 года: еще 117 человек
Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 19 мая 2020 года составило 1 871 человек
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В Саратовской области за все время пандемии лабораторно подтвержден 1 871 случай коронавируса.
По данным оперативного штаба региона, на утро 18 мая стало известно о еще 117 случаях заражения.
Также сообщается о 438 выздоровевших. К сожалению, 11 человек скончалось от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU