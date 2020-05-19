Во вторник над Саратовской областью прогремит гроза

19 Май 2020 2020-05-18T21:13:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области во вторник 19 мая ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, днем возможен кратковременный дождь.

Местами прогремит гроза, возможен град.

Ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью до 17-22 метров в секунду при порывах.

Столбик термометра днем покажет +12... +17 градусов, в Саратове до +15 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU