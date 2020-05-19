Во вторник над Саратовской областью прогремит гроза
В Саратовской области во вторник 19 мая ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, днем возможен кратковременный дождь.
Местами прогремит гроза, возможен град.
Ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью до 17-22 метров в секунду при порывах.
Столбик термометра днем покажет +12... +17 градусов, в Саратове до +15 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU