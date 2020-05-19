2020-05-18T21:13:47+03:00
Общество

Во вторник над Саратовской областью прогремит гроза

Возможен град и сильный ветер
Екатерина Семенова
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В Саратовской области ожидается ненастная погодаВ Саратовской области ожидается ненастная погодаФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области во вторник 19 мая ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, днем возможен кратковременный дождь.

Местами прогремит гроза, возможен град.

Ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью до 17-22 метров в секунду при порывах.

Столбик термометра днем покажет +12... +17 градусов, в Саратове до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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