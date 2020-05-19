2020-05-18T20:51:08+03:00
Происшествия

Рухнувший сухой тополь тяжело покалечил двух человек в Энгельсе

Не спиливший дерево директор УК попал под суд
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области директора управляющей компании будут судить за оказание небезопасных услуг.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, был причинен тяжкий вред здоровью человека.

В декабре 2014 года состоялось собрание собственников многоквартирного дома на улице Одесская. Была выбрана управляющая компания, которая, в числе прочего, обязана была благоустраивать территорию и ухаживать за зелеными насаждениями.

По версии следствия, организация не исполняла обязанности по содержанию деревьев, в частности, росшего вблизи дома бальзамического тополя высотой 17 метров, у которого до 30% кроны уже высохло.

27 июня прошлого года между полуночью и двумя часами одна из ветвей дерева рухнула на стоящих внизу 25-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Пострадавшие были госпитализированы.

В результате у мужчины диагностирован компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка, который расценивается как причинивший вред здоровью средней тяжести. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом костей носа, лонной и седелищной костей, левой лопатки без смещения осколков, компрессионный неосложненный перелом грудных и поясничных позвонков. Это тяжкий вред здоровью.

- Таким образом, умышленное бездействие директора управляющей компании привело к оказанию услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, — отметили в СУ СКР региона.

Свою вину директор УК не признал, однако дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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