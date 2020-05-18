В Энгельсе пропали двое детей
В Энгельсе Саратовской области пропали двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», дата пропажи — 18 мая.
Пропавшие мальчики: 12-летний Женя Богданов и 10-летний Коля Богданов.
Приметы Жени: рост 163 см, полное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, светло-карие глаза. Был одет в серую олимпийку с капюшоном и светлыми буквами на груди, белую футболку с длинными рукавами, синие джинсы, серые кроссовки с розовыми вставками.
Приметы Коли: рост 152 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Был одет в синий свитер и джинсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU