2020-05-18T20:32:24+03:00
Происшествия

В Энгельсе пропали двое детей

Ищут Женю и Колю Богдановых
Екатерина Семенова
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Пропали Женя и Коля БогдановыПропали Женя и Коля Богдановы
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В Энгельсе Саратовской области пропали двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», дата пропажи — 18 мая.

Пропавшие мальчики: 12-летний Женя Богданов и 10-летний Коля Богданов.

Приметы Жени: рост 163 см, полное телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, светло-карие глаза. Был одет в серую олимпийку с капюшоном и светлыми буквами на груди, белую футболку с длинными рукавами, синие джинсы, серые кроссовки с розовыми вставками.

Приметы Коли: рост 152 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза. Был одет в синий свитер и джинсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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