2020-05-18T21:07:59+03:00
Общество

На месте строительства онкоцентра в Саратове готов котлован

Центр расположится на бывших землях НИИ Юго-Востока
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 18 мая посетил стройплощадку областного клинического онкологического диспансера. Напомним, онкоцентр возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С предложением строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сдать весь больничный комплекс планируется в 2022 году. Завершаются земляные работы по подготовке котлованов для бетонирования фундаментов корпусов. По словам подрядчика, к концу недели число рабочих вырастет до 100 человек.

Центр рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, кроме этого здесь будет поликлиника на 300 посещений в смену.

- Это высокотехнологичный объект нам необходим, чтобы жители Саратовской области не ездили в Москву и соседние регионы, а получали необходимую медицинскую помощь у нас, – отметил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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