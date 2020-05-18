На месте строительства онкоцентра в Саратове готов котлован
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 18 мая посетил стройплощадку областного клинического онкологического диспансера. Напомним, онкоцентр возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. С предложением строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сдать весь больничный комплекс планируется в 2022 году. Завершаются земляные работы по подготовке котлованов для бетонирования фундаментов корпусов. По словам подрядчика, к концу недели число рабочих вырастет до 100 человек.
Центр рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, кроме этого здесь будет поликлиника на 300 посещений в смену.
- Это высокотехнологичный объект нам необходим, чтобы жители Саратовской области не ездили в Москву и соседние регионы, а получали необходимую медицинскую помощь у нас, – отметил Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU