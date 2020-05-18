Володин рассказал, сколько средств дополнительно получит Саратовская область из федерального бюджета

18 Май 2020 2020-05-18T19:52:56+03:00

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Вячеслав Володин в паблике своих сторонников в Инстаграм рассказал, что из-за снижения объемов экономики региональныи бюджет Саратовской области недополучил около 13% средств. Федеральныи центр выделит финансирование на выполнение областью социальных обязательств и выплату заработных плат.

- Дорогие друзья! Вы пишете в паблик и задаете вопросы: для чего создаются резервы и куда они потом тратятся? Речь идет о Фонде национального благосостояния, куда отчислялись денежные средства за счет высокой цены на нефть.

Вот сегодня конкретный пример, для чего эти средства нужны и почему правильно было формировать федеральный Фонд национального благосостояния. Для того, чтобы в сложный период времени его использовать. Саратовская область с 1 января по 4 мая снизила объемы экономики. И это обернулось тем, что порядка 13% недополучено средств в бюджет. Сумма составляет немногим более 3 млрд 700 млн рублей. Эти средства будут через поддержку федерального бюджета возмещаться, компенсироваться, регион будет получать дополнительную помощь. В рамках первого транша из 100 млрд, которые сейчас распределены, область получит 2 млрд 207 млн. Для того, чтобы своевременно выплачивать заработную плату, выполнять социальные обязательства.

Это все позволяет как раз то решение, которое было ранее принято, с тем чтобы формировался резервный фонд, если так можно назвать, подушка безопасности. И сегодня эти деньги используются, для того чтобы в регионах Российской Федерации, где происходит снижение темпов роста экономики, где недополучаются денежные средства в бюджет, оказывать денежную помощь.

В ходе второго транша еще дополнительно будут выделяться денежные средства, с тем чтобы выйти на тот уровень финансирования, который бы позволил бюджету Саратовской области выполнить те обязательства, которые ранее планировались. Вот такую задачу мы перед собой ставим. И надеюсь, что при решении вопроса о выделении средств второго транша так же вас проинформирую о том, как эти вопросы решаются по поддержке нашего региона, - рассказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU